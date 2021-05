Covid-19 : un vaccin français attendu pour l'automne

À partir d'octobre ou novembre prochain, un vaccin français contre le Covid-19 pourrait enfin entrer sur le marché. Une bonne nouvelle suite à l'annonce de Sanofi des résultats prometteurs de son vaccin. Durant la phase 2 des essais cliniques, sur 722 patients, 95% ont développé une forte réponse immunitaire. Ce qui le différencie des vaccins Pfizer et Moderna est qu'il n'est pas à ARN messager. Le vaccin développé par Sanofi et le britannique GSK est à base de protéine recombinante. Cela signifie qu'une protéine identique à celle du virus sera injectée au patient. Son corps réagira alors en fabriquant des anticorps. Le vaccin Sanofi-GSK est donc attendu pour l'automne. On pourrait penser qu'il sera déjà un peu tard, mais d'ici là, un bon nombre d'entre nous seront déjà vaccinés depuis un an. Ce vaccin pourra alors servir de piqûre de rappel pour continuer à être protégé.