Covid-19 : un vaccinobus sur les routes du Var

C'est un centre de vaccination itinérant. À Nans-les-Pins (Var), un vaccinobus fait escale ce lundi matin. Une façon d'inciter les habitants à recevoir une injection, en venant au plus près de chez eux. Pour les personnes âgées, il n'est pas toujours simple de se déplacer. Certains villages ne sont pas aussi bien desservis par les transports en commun. Alors, l'initiative est bienvenue dans la région. Ce lundi, une soixantaine de personnes sont inscrites. Et s'il reste des doses, d'autres pourront recevoir une injection. Christine Corlay, une infirmière de l'association "Maison de l'infirmière" a constaté que la patientèle a évolué ces dernières semaines. "Je crois que les gens ont de plus en plus envie de se faire vacciner", confie-t-elle. Les activités des professionnels du transport sont réduites cette année. Face à la situation, leur fédération a choisi d'aménager six autocars pour participer à l'effort vaccinal. Les vaccinobus circuleront dans les six départements de la région jusqu'au 12 août. L'objectif est d'atteindre les 5 000 vaccinés d'ici là.