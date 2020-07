Covid-19 : une deuxième vague cet automne ?

Olivier Véran a dévoilé ce mardi matin 33 mesures pour accélérer la transformation du système de santé français. Des changements indispensables, d'autant plus qu'on n'est pas à l'abri d'une deuxième vague de la pandémie, selon Jean-François Delfraissy. Le président du Conseil scientifique souligne en effet qu'il faut s'y préparer et que le virus n'est pas forcément lié à un enjeu climatique. Comment le gouvernement appréhende-t-il la situation ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.