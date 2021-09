Covid-19 : une rentrée des classes sous haute surveillance

Selon Caroline Bayle, il y a bien un risque, parce que le virus circule davantage chez les plus jeunes. D’ailleurs, le taux d’incidence est quatre fois plus élevé chez les moins de 19 ans par rapport à la rentrée de l’an dernier. À savoir que les moins de douze ans ne sont pas vaccinés. Ils se retrouvent face à un variant Delta qui, lui, est aussi contagieux que la rougeole. En Écosse, on attribue à la rentrée scolaire, il y a un mois, l’augmentation des cas dans la population, à savoir cinq fois plus. Le même phénomène se produit en Allemagne. Aux États-Unis, les cas chez les enfants ont quadruplé depuis qu’ils sont retournés à l’école. Le risque pour les enfants, c’est de provoquer un rebond de l’épidémie. La situation est telle que des médecins réclament des mesures plus strictes dans les écoles, notamment sur le dépistage. Le Conseil scientifique souhaiterait même que l’on teste 50% des élèves deux fois par semaine.