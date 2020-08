Covid-19 : les parents ne comprennent pas pourquoi certaines écoles de La Réunion restent fermées

A La Réunion, une semaine après la rentrée scolaire, certaines écoles élémentaires, principalement situées à Saint-Denis, sont toujours fermées. Ces 25 établissements (sur 525 écoles) ayant reporté la rentrée attendent un feu vert pour ouvrir leurs portes aux élèves. Une décision qui devra être prise en concertation avec le préfet, la rectrice et la maire de la commune. Le virus gagne cependant de plus en plus de terrain dans cette île qui avait été relativement épargnée jusqu'à fin juillet. Mais un récent rassemblement familial, un mariage dans un espace clos, a été le point départ de plusieurs chaînes de transmission. Depuis, l'épidémie flambe avec plusieurs dizaines de cas par jour. Des parents se demandent désormais pourquoi seules certaines écoles restent fermées alors qu'ils estiment que le virus est partout. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/08/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.