Covid-19 : une situation inquiétante en Guyane

Au CHU de Cayenne, 49 personnes sont sur le pont, auxquelles s'ajoutent 17 soignants de la Réserve sanitaire venus de Métropole. Pour cause, les urgences sont saturées en raison de l'épidémie de Covid-19. En effet, la situation en Guyane est délicate, notamment dans les quartiers défavorisés. À ce stade, un reconfinement généralisé est exclu à cause des conséquences économiques dramatiques qui peuvent s'ensuivre. L'état d'urgence sanitaire est prolongé au moins jusqu'à fin octobre.