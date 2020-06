Covid-19 : une situation très préoccupante en Guyane

La situation en Guyane est jugée très préoccupante ce mardi. A Cayenne, les contrôles des gendarmes sont systématiques et un couvre-feu a été mis en place. Des mesures globalement acceptées face à la hausse du nombre de cas de coronavirus et à l'inquiétude grandissante. Par ailleurs, la construction d'un hôpital de campagne doit commencer et des évacuations sanitaires vers les Antilles ont déjà eu lieu.