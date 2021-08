Covid-19 : une troisième dose à partir de mi-septembre pour les populations à risque

La prise de rendez-vous pour se faire vacciner avec une troisième dose anti-Covid sera bientôt ouverte. Dans un mois, si vous avez plus de 80 ans, vous êtes concernés par cette nouvelle campagne. Mais êtes-vous prêts pour cela ? "On peut m'en faire tous les ans comme la grippe" ; "Oui, je le ferai, de toute façon je le supporte très bien", répondent certains. Pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent prendre rendez-vous à partir de la fin août. Même convaincues, beaucoup de personnes ont tout de même affirmé préférer attendre un petit peu. "Je suis sceptique, mais s'il faut il faut", explique une dame. D'autres se posent des questions sur la réelle nécessité d'une troisième dose. C'est un rappel de vaccin afin de renouveler les anticorps contre le Covid pour des personnes fragiles plus à risque face aux variants. Mais avant de parler d'une dose supplémentaire, certains attendent encore d'être totalement vaccinés. Près de 20% des plus de 75 ans n'ont pas reçu leur seconde dose. Prochainement, la liste précise des personnes concernées sera publiée par la Haute Autorité de Santé. Mais pour l'instant, cette troisième dose ne devrait pas concerner les autres tranches d'âge.