Covid-19 : une troisième dose recommandée aux plus de 65 ans

Tout d'abord, cela concernera tous les plus de 65 ans, soit quatorze millions de personnes ainsi que des personnes plus jeunes atteintes de comorbidité. La France n'est pas le premier pays à miser sur cette dose de rappel. Israël le propose déjà aux plus de 60 ans. En Europe, l'Allemagne et le Royaume-Uni lanceront leur campagne de rappel d'ici début septembre. Alors, si vous avez plus de 80 ans ou présentez des comorbidités, vous pouvez prendre rendez-vous dès début septembre pour une injection mi-septembre. Pour les autres personnes, ce sera en octobre, en même temps que la campagne de vaccination pour la grippe. Avec une règle dans les deux cas : six mois de délai entre la 2eme et la 3eme dose. Concernant le lieu, pas de changements. Ce sera disponible dans les centres de vaccination, les pharmacies et chez son médecin traitant. Des doses seront également acheminées dans les Ehpad.