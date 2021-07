Covid-19 : vaccination et pass sanitaire au cœur des conversations cet été

Même à la plage, où il n'est pourtant pas nécessaire d'être vacciné pour se baigner, il suffit d'une question pour lancer le débat. Pour ou contre l'obligation vaccinale ? Impossible d'éviter le sujet, même en vacances. Et les jeunes ne sont pas forcément d'accord avec leurs aînés. "Il y a des trucs qui changent d'avis tous les jours donc c'est mitigé", confie l'un d'entre eux. Au marché de La Rochelle (Charente-Maritime), la question de la vaccination obligatoire est dans presque toutes les discussions et promet des débats animés. "C'est omniprésent en fait. On l'entend toujours à la radio, au marché on l'entend une dizaine de fois par jour, avec la famille on a des discussions, avec les amis aussi", raconte un commerçant. Au travail aussi le sujet s'invite. Dans le café de Joseph Geffroy, les serveurs sont partagés sur la vaccination. Mais en aucun cas Joseph n'a obligé ses employés à se faire vacciner. Quoi qu'il en soit, en famille ou entre amis, pour ou contre, cet été, les discussions en terrasse pourraient durer de longues heures sur ce sujet.