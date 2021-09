Covid-19 : vers un vaccin nasal français ?

C'est un candidat vaccin 100% français en phase pré-clinique qui agirait directement dans le nez et non en intramusculaire. Selon Catherine Dupuy Papin, enseignante chercheuse, "ça crée une immunité, c'est-à-dire une protection au niveau du site de l'infection". Le vaccin est injecté par microgouttelettes, directement sur les muqueuses nasales. Celles-ci produisent une réponse immunitaire. Le virus ne parvient plus à se fixer, encore moins à se multiplier. Le grand avantage, c'est que les patients vaccinés ne transmettraient plus ou presque plus le virus. Le procédé est déjà utilisé pour le vaccin contre la grippe aux États-Unis, notamment pour les enfants qui craignent les aiguilles. Mais s'il est peu répandu, c'est parce qu'il semble moins performant. "Il est local finalement. Il est tout simplement moins efficace, moins robuste face à la maladie, et il dure moins longtemps", explique le docteur Benjamin Davido. Autre frein, ce vaccin, pour l'instant très efficace sur les hamsters et les souris, pourrait déclencher chez l'homme des infections nasales.