Covid-19 : vers une volonté d'accélérer sur le pass vaccinal ?

Etant donné que le virus accélère, on constate une volonté de se presser sur le pass vaccinal. Pour gagner quelques semaines, le texte sur le pass vaccinal qui devait être présenté initialement le 5 janvier en Conseil des ministres le sera finalement dès la semaine prochaine. Le lundi 27 décembre, un Conseil des ministres extraordinaire aura lieu. Le texte pourra ensuite être débattu à l'Assemblée nationale dès le mois de janvier. Par ailleurs, Jean Castex l'a dit lors d'une réunion avec les élus ce mardi matin à Matignon : "Finalement pour le gouvernement, avec ce Covid et ces contaminations qui s'envolent, il s'agit donc de ne pas tergiverser, ne pas attendre pour éviter de nouvelles mesures restrictives ainsi que de nouvelles mesures contraignantes". Le gouvernement assume sa stratégie de faire peser la responsabilité sur les non-vaccinés qui sont aujourd'hui un peu plus de cinq millions dans l'Hexagone. TF1 | Duplex M. Chantrait