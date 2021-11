Covid : au Vacci’Bus, on vient chercher sa troisième dose

Un Vacci'Bus sillonne le Haut-Rhin depuis des semaines, d’abord dans les quartiers et désormais dans les villages autour de Mulhouse. Il cible un public parfois éloigné des services de santé, convaincu par la proximité et la simplicité de la démarche. "C'est très bien, c'est pratique. On n'a pas à s'inscrire sur Internet", lance un habitant. Le Vacci'Mouv, c'est l'application concrète de "l'aller vers". Aller vers ceux qui, sans cela, ne se feraient peut-être pas vaccinés. Et même dans ces conditions, il faut encore persuader. "À chaque étape, on les rassure", affirme le docteur Joseph Khalil. On y vient pour une première, deuxième ou troisième dose contre le Covid. En théorie, on peut aussi se faire vacciner contre la grippe. Il n'y a aucune contre-indication même si la plupart des patients préfèrent ne pas cumuler. Alors qu'en Allemagne la pandémie des non vaccinés redémarre, ici, on fait le maximum pour juguler une éventuelle et si redoutée cinquième vague. Dans le Haut-Rhin, le taux d'incidence est repassé au-dessus de 50 cas. Les enfants reporteront le masque lundi, jour de rentrée. Ici, on veut le croire : la cinquième vague n'est pas une fatalité.