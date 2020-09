Covid : certains restaurateurs font de la résistance à Marseille

Il n'y a pas grand monde à Marseille ce lundi, à part quelques restaurateurs qui font de la résistance en accueillant leurs clients en terrasse. Pourtant, ils risquent gros : l'amende commence à 135 euros et peut monter à plusieurs milliers d'euros jusqu'à une fermeture administrative. Cette mesure a du mal à passer chez les restaurateurs, mais également chez des élus locaux. Ces derniers ont d'ailleurs déposé un recours contre cet arrêté préfectoral. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.