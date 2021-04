Covid : des vaccinodromes pour accélérer la campagne de vaccination

Les malades du Covid sont de plus en plus nombreux. Ce week-end, un nouveau seuil a été franchi à l'hôpital : plus de 5 300 personnes admises en réanimation. C'est 400 de plus que lors du pic de la deuxième vague en novembre dernier. Il y a un an, au plus fort de la crise sanitaire, le chiffre montait à 7 019 réanimations. Face à cette épidémie qui ne faiblit pas, accélérer la vaccination devient un impératif. Dans ce cadre, le stade de France en est à ses derniers préparatifs. Dès mardi, le plus grand stade du pays devenu vaccinodrome accueillera ses premiers patients avec un objectif de 10 000 injections par semaine. Comme lui, une quarantaine de méga-centres répartis sur tout le territoire ouvriront leurs portes d'ici la fin du mois. Le rythme de vaccination, lui, va s'intensifier en passant de 300 000 injections quotidiennes aujourd'hui à 500 000 par jour pour fin avril. Une semaine de montée en puissance pour la campagne de vaccination. Encore faut-il recevoir les précieux flacons. Ce mois-ci, onze millions de doses doivent être livrés à l'Hexagone.