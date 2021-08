Covid en Guadeloupe : des soignants venus de Métropole arrivent en renfort

Apporter son aide était pour elle une évidence. Le docteur Perrine Bortolotti a quitté temporairement le centre hospitalier de Tourcoing (Nord) pour rejoindre le service de réanimation du CHU de Pointe-à-Pitre. Comme la centaine de médecins et soignants arrivés en renfort, elle ne pouvait rester sans rien faire face à la gravité de la situation sanitaire en Guadeloupe. Le service est saturé. Il a fallu doubler le nombre de lits ces deux dernières semaines et ils sont tous occupés. Ici, près d'un habitant sur cinquante est porteur du Covid. Les entrées aux urgences s'enchaînent : environ 60 personnes atteintes du Covid arrivent à l'hôpital chaque jour. Les brancards s'entassent dans les couloirs, de jour comme de nuit. Des urgentistes et des aide-soignants venus de Métropole renforcent les équipes. Une solution à court terme, car les professionnels s'efforcent à le répéter : seule la vaccination peut sortir l'île de la crise. A ce jour, seuls 17% des Guadeloupéens ont reçu deux injections. A l'hôpital de Pointe-à-Pitre, les non-vaccinés représentent 98% des entrées pour Covid.