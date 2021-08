Covid en Martinique : comment s'organise l'évacuation des touristes

Pour le tourisme, la situation en Martinique n'est plus tenable. Elle ressemble au confinement de mars 2020. Les hôtels ferment comme les clubs de vacances. La plupart s'étaient vidés progressivement depuis quinze jours. À Orly, ce mardi matin, le vol d'Air Caraïbes en provenance de Fort-de-France était complet. Beaucoup avaient déjà prévu de rentrer tôt : "on est content d'être parti de là parce qu'on n'aurait rien pu faire". En effet, depuis le renforcement des mesures sanitaires, il y a quinze jours, notamment le couvre-feu à 19 heures, des touristes étaient découragés, beaucoup étaient partis ou avaient annulé leur voyage. Néanmoins, selon le président du syndicat "Les entreprises du voyage", "il n'y aura pas de problème de retour des touristes". En Martinique, les contaminations explosent avec un taux d'incidence de près de 1 200 cas pour 100 000 habitants. C'est six fois plus qu'en métropole. Rappelons que moins de 20% des Martiniquais sont vaccinés.