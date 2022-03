Covid : légère reprise des contaminations

Dans cette pharmacie, les tests antigéniques s'enchaînent depuis le début de semaine. Le taux d'incidence ne cesse d'augmenter dans le Calvados. Il est désormais bien au-dessus de la moyenne nationale. Un regain épidémique qui a surpris Aurélien Tesson, pharmacien. "On voit bien que le nombre de tests qu'on réalise est en train d'augmenter par rapport à ce qu'on faisait. Là, on est facilement à plus de 50 % de positifs. En tout cas de ce qu'on note sur le terrain, l'épidémie reprend", affirme-t-il. Ce médecin généraliste remarque également une reprise épidémique légère. Chaque jour, cinq nouveaux patients sont positifs. "Si on enlève les masques bientôt avec l'arrêt du pass vaccinal, j'encourage fortement mes patients à garder les mesures barrières : le lavage de mains, le port du masque et puis les mesures de distanciation, notamment dans les rassemblements et quand on fait ses courses", lance le docteur Jérôme Poidevin. Les professionnels de santé appellent à la prudence, afin d'éviter une nouvelle vague de contamination. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos