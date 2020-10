Covid : les fleuristes et d'autres professions vont pouvoir bénéficier d'une aide financière

Selon le gouvernement, 75 000 entreprises seront concernées par l'extension des aides, jusque-là réservées aux secteurs du tourisme, de la culture et de l'événementiel. Les blanchisseries et pressings peuvent bénéficier d'une aide de 10 000 euros par mois à condition d'avoir perdu 70% du chiffre d'affaires. Les fleuristes sont aussi concernés, mais sur les cinq rencontrés ce vendredi à Montpellier, aucun ne remplit les critères. Pourtant, leurs activités n'ont pas encore repris normalement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.