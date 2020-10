Covid : les pays européens serrent la vis

Comme chez nous, nos voisins européens ont décidé d'appliquer de nouvelles restrictions sanitaires pour endiguer la propagation de l'épidémie. Dimanche soir en Belgique, les commerçants ont fermé leur établissement pour au moins quatre semaines. La situation est pire qu'en mars dernier, leur a-t-on expliqué. Une décision dramatique pour ceux qui n'arriveront pas à s'organiser, notamment pour mettre en place de la vente à emporter. Cette option reste aujourd'hui la seule tolérée. Les restaurateurs sont à bout. A cette mesure s'ajoute un strict couvre-feu entre minuit et six heures du matin. En Italie, les contrôles ont été renforcés. Dès ce lundi soir, les restaurants fermeront à minuit, les bars à 18 heures. Les foires et les fêtes locales ont également été annulées. Le gouvernement exige par ailleurs que 75% des fonctionnaires passent en télétravail. Il a de plus adopté un budget supplémentaire de 39 milliards d'euros en réponse à la crise sanitaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.