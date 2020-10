Covid : les restaurants autorisés à rouvrir à Marseille

Profiter d'un café en terrasse, c'est de nouveau possible ce lundi à Marseille (Bouches-du-Rhône). Les syndicats du secteur ont en effet annoncé la réouverture des restaurants en zone d'alerte maximale, avec un protocole sanitaire renforcé. Si certains restaurateurs estiment que c'est trop court, d'autres se sont lancés dans une course contre la montre. Rappel du personnel et des fournisseurs en urgence, notamment pour essayer de rattraper les pertes du mois de septembre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.