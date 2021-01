Covid : les surgelés ne connaissent pas la crise

En conserve ou surgelés, nous n'avons jamais autant acheté des légumes. En tête des ventes, les haricots verts suivis des petits pois et des épinards. Un succès qui s'explique notamment par le confinement et le prix. "Tout ce qui est frais c'est beaucoup plus cher, du coup, on se rabat sur les conserves", argumente une cliente. Pendant le premier confinement, les ventes de conserves et de surgelés ont bondi de 30% et de 50% lors du deuxième cet automne. "C'est beaucoup plus pratique", c'est le principal argument pour une mère de famille. "C'est déjà coupé et ça a le même goût qu'un frais", ajoute-t-elle. À Brest (Finistère), chez le spécialiste de produits surgelés, l'année 2020 a aussi été un bon cru. Avec les problèmes sanitaires, c'est pratique d'acheter ces légumes car ils se conservent plus longtemps. Plus facile donc de faire des stocks et d'éviter ainsi la cohue des magasins. Après une année déjà record, 2021 s'annonce toute aussi prometteuse pour les vendeurs de légumes surgelés et en conserve.