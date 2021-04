Covid long : des salles de sport pour aider à la rééducation

Brigitte a 59 ans et elle a contracté le Covid en novembre dernier. Pour elle, ce fut dix jours d'hospitalisation et dix jours de détresse respiratoire. Depuis cinq mois, elle peine toujours à retrouver son souffle. "J'ai souvent des courbatures et je n'avais pas ça avant. Alors, j'ai pensé que le sport va peut-être m'aider", a-t-elle confié. Dans une salle de sport, un entraîneur spécialisé accompagne des personnes souffrant du Covid long deux à trois fois par semaine, au plus près, pas à pas, avec des exercices adaptés à chacun. "Ça va être des intensités assez faibles. Ils retrouvent une activité physique et ça leur permet de positiver", explique Anthony Rigucci, coach. Julien, lui, traîne comme un fardeau les effets du Covid depuis plus d'un an. Douleurs articulaires et musculaires, fatigue quasi-permanente, le sport est devenu son espoir. Pour être suivi, une prescription médicale est obligatoire. Mais si le sport est bien à recommander, un médecin généraliste appelle aussi à une certaine prudence.