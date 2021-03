Covid long : elles racontent leur épreuve

Les soignants doivent faire bonne figure devant leurs patients, mais pour Emmanuelle Clarot, infirmière, chaque geste requiert un effort parfois douloureux. Elle a attrapé le Covid il y a un an, lors de la première vague. Elle n'a jamais été hospitalisée et a rapidement repris le travail. Cependant, elle a perdu une grande partie de ses capacités physiques. Même manger est devenu une épreuve. Non seulement elle n'a pas retrouvé le goût mais la nourriture la dégoûte. Elle a perdu 20 kilos en un an, et elle ne sait pas jusqu'où cela va aller. Ses espoirs de guérison sont de courte durée. Pour le médecin, ces résurgences sont typiques des infections virales. La difficulté ici, c'est que tous les examens cliniques sont normaux. Il n'y a aucune certitude sur l'origine de ces symptômes donc il faut adapter les traitements. On parle alors de rééducation. C'est notamment le cas de Caroline, étudiante de 21 ans. Elle a développé des séquelles neurologiques suite à un Covid en novembre dernier. Elle est aussi suivie psychologiquement pour apprendre à vivre avec ses handicaps.