Covid : on se teste de nouveau

Les appels s'enchaînent depuis quelques jours. Dans cette pharmacie, on réalise de plus en plus de tests et un tiers d'entre eux sont positifs. Certains ont des symptômes, d'autres sont cas contact. Un jeune homme nous raconte que son ami était testé positif, alors, il a décidé de se faire testé par sécurité. "Tout le monde fait beaucoup moins attention, donc, il faut être plus vigilant", dit-il. Face à cette forte demande, il a fallu organiser les équipes et recruter du personnel en renfort. Dans les cabinets médicaux, même affluence. Ici par exemple, pour les quinze prochains patients, ce sont des consultations pour fièvre avec nez qui coule et de la toux. Des symptômes qui peuvent être aussi le signe d'une simple grippe. Ce médecin effectue des tests antigéniques, mais le résultat n'est pas fiable à 100%. "Maintenant, ça peut être moitié moitié de grippe et de Covid. Pour ceux qui ont fait le test et que ce dernier n'est pas positif, on leur conseille de refaire un test deux-trois jours plus tard", explique-t-il. Dans le pays, plus de 70 000 cas positifs sont détectés chaque jour. C'est 30% de plus que la semaine dernière. TF1 | Reportage A. Vieira, X. Thoby