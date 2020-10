Covid : quelle est la situation dans les hôpitaux de Lyon ?

Les malades du coronavirus sont chaque jour de plus en plus nombreux. À l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, on compte 122 patients Covid et plus aucun lit de réanimation n'est disponible. Alors, pour faire face à l'affluence, les soignants ont dû aménager d'autres salles. Outre l'accueil et la prise en charge des patients Covid, les équipes, débordées, doivent aussi gérer les urgences du quotidien. Pour le moment, aucune priorité n'est donnée entre les différentes pathologies. L'hôpital doit malgré tout déprogrammer les opérations non urgentes et les personnels formés sont redéployés dans les unités Covid. Par ailleurs, pour désengorger l'établissement, dix malades ont été transférés la semaine dernière. Mais comme cela ne suffit pas, d'autres transferts sont prévus dans les prochains jours vers Chambéry (Savoie) et la Nouvelle-Aquitaine.