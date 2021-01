Covid : quelle est la situation en Guadeloupe ?

Ces derniers jours, les Guadeloupéens sont tiraillés entre deux sentiments contradictoires : l'espoir d'une reprise économique mêlé à l'angoisse d'une seconde vague de l'épidémie. Lors des vacances de Noël, les Antilles ont été l'une des destinations les plus prisées par les touristes métropolitains. Un soulagement pour les commerçants de Pointe-à-Pitre. Sur place, la souplesse des mesures sanitaires s'ajoute à la douceur de vivre. Il n'y a pas de couvre-feu et les déplacements sont libres. L'épidémie parviendrait presque à se faire oublier. Même si le Covid ne figure pas parmi les sujets de conversation, on sent que certains continuent à faire attention. Une responsabilité qui semble pour l'instant porter ses fruits. La semaine dernière, 89 cas positifs ont été recensés contre 56 la semaine précédente. L'agence régionale de santé note une légère augmentation des contaminations mais souligne l'impact limité des fêtes. Pour limiter les risques, tous les touristes en provenance de métropole doivent néanmoins présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures.