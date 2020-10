Covid : veillée d'armes dans les bars à Lyon, obligés de fermer dès samedi

Les mesures seront renforcées à partir de ce vendredi soir à Lyon, Lille, Grenoble et Saint-Étienne. En effet, la métropole de Lyon vient de passer en alerte maximale. Ici, la situation sanitaire se dégrade avec 33 nouvelles hospitalisations liées au Covid. Le préfet du Rhône annonce donc la fermeture totale des bars, une mesure que les habitants et les gérants ont du mal à accepter. Quant aux restaurants, ils peuvent rester ouverts à condition de respecter les protocoles sanitaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.