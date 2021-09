Covid : vers un allègement des contraintes sanitaires ?

Avec un taux d'incidence inférieur à 50 cas pour 100 000 habitants, la Charente-Maritime fait partie des départements où le virus circule le moins. Des résultats encourageants qui pourraient conduire à un allègement de certaines mesures sanitaires. "S'il y a moins de risques bien sûr il faut alléger, mais pas trop vite", insiste une passante. A Royan, plus de 91% de la population éligible est vaccinée. "On pourrait récompenser les gens. Ceux qui ont fait l'effort d'aller se faire vacciner, maintenant il faut leur donner un petit peu plus de liberté", argue Emmanuel, un commerçant. Aujourd'hui, le gouvernement se demande s'il faut lever certaines restrictions dans ces territoires moins exposés au virus. "Tant que le virus est là, il y a un danger. Et chaque fois que ça va mieux si on relâche, on ne s'en sortira jamais", explique un passant. Parmi les pistes envisagées, la levée du pass sanitaire dans les lieux recevant du public. Une trentaine de départements pourraient être concernés par un allègement des contraintes sanitaires. Un Conseil de Défense doit se tenir mercredi.