Covoiturage sur l'A48 : une initiative routière qui fait beaucoup réagir en Isère

C'est une petite révolution sur un tronçon de l'A48. Pendant les heures de pointe, les automobilistes seuls dans leur voiture n'ont plus le droit d'utiliser la voie de gauche, désormais réservée au covoiturage. En cas de contrôle des gendarmes, ils risquent une amende de 135 euros. Pour faire respecter cette nouvelle initiative, un radar pédagogique a été installé sur l'autoroute. Une mesure qui ravit les adeptes du covoiturage, mais qui fait réagir certains automobilistes en Isère.