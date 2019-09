CP et CE1 : les évaluations nationales commencent

Près de deux millions d'enfants sont dans les classes de CP et CE1 dans le pays. Ces derniers commencent leurs premières évaluations nationales ce 16 septembre 2019, en utilisant des cahiers d'exercices communs. Le but est d'évaluer leurs besoins et de tester leur capacité en français ainsi qu'en mathématiques. Les sessions seront étalées sur les quinze prochains jours. Les résultats, quant à eux, seront informatisés et remis aux parents lors des rendez-vous individuels. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.