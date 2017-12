Cracovie : petits et grands se préparent pour le concours de la meilleure crèche de Noël

A Cracovie, ce sont les crèches réalisées en famille ou dans des écoles que l'on célèbre en musique. Elles arrivent de toute la région portées par des grands comme par des petits. Tout le monde peut y participer : les amateurs, les débutants ou les artistes chevronnés. Depuis 1937, un jury doit séléctionner les plus belles crèches de Noël sur la place principale de la ville. Ces jolies maisons miniatures doivent étonner, amuser et briller. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.