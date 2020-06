Crainte d'une nouvelle vague de contamination : Pékin en alerte maximale

A Pékin, la municipalité vient de lever le niveau d'alerte de deux à trois car la situation y est très critique. Par crainte d'une seconde vague de contamination, une trentaine de quartiers ont été confinés. Toutes les écoles ont également été fermées et une importante campagne de dépistage lancée. Dans cette mégapole de 21 millions d'habitants, le télétravail fait son grand retour, laissant de nouveau ses rues vides. Une situation qui ne présage rien de bon pour la reprise économique.