Crainte d’une pénurie de jouets à Noël : les prix vont-ils grimper ?

Dans les allées d'un magasin, les rayons débordent de jouets. Pourtant, trois mois avant Noël, le risque de pénurie se fait sentir et tracasse plusieurs parents. "Ce serait compliqué. Noël pour les enfants, c'est un peu particulier", lance l'un d'entre eux. En cause, l'envolée des coûts d'approvisionnement des jouets fabriqués en Chine et la fermeture de ports asiatiques due à l'épidémie. Résultat : une répercussion immédiate sur les jouets de nos magasins. "On aura un risque de pénurie sur les produits où il y a des cartes électroniques dedans", confie Catherine Joly, directrice des achats d'un magasin. Et l'électronique, c'est 30% des jouets dans les rayons. Pour compenser ce manque, les prix pourraient augmenter. Dans une boutique indépendante du Rhône, il n'y a pas de jouets électroniques. Cependant, les risques de rupture de stock y sont encore plus grands. Une dînette et plusieurs peluches manquent déjà à l'appel. Il s'agit d'une conséquence de la pénurie de matière première liée à la forte reprise économique.