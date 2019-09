Crash du vol Ajaccio-Nice : bientôt la fin du secret ?

Le 11 septembre 1968, un vol qui assurait la liaison entre Ajaccio et Nice s'est mystérieusement crashé. Un drame qui a fait 95 victimes. Après 51 ans de procédures, Emmanuel Macron a saisi la commission de défense nationale pour lever le secret-défense sur cette affaire. A Ajaccio, une cérémonie en mémoire des victimes a été organisée. Pour les familles endeuillées, la douleur est toujours présente et de nombreuses questions restent sans réponses. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.