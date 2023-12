Crash d'un avion en pleine ville : que s'est-il passé ?

Les enquêteurs inspectent la carcasse de l'avion pour essayer de comprendre comment l'aéronef a atterri en urgence au milieu des immeubles. Il est un peu plus de 17 heures ce lundi, lorsque, selon le pilote, les moteurs de l'appareil tombent en panne à 1 300 mètres d'altitude. L'avion s'écrase. À son bord, un instructeur et deux élèves, tous trois blessés. Leurs jours ne sont pas en danger, stupéfaction encore ce matin. Les habitants nous expliquent : "En fait, c'est comme s'il s'était posé. Par contre, c'était un crash", ou encore, "Le pilote était fort de pouvoir se poser là, non pas au milieu de la route avec tout le monde". Vincent travaillait cette nuit. Il a découvert ce matin en bas de chez lui un bout d'avion. Il nous raconte : "Ça aurait pu être plus grave, des morts ou même des membres incendiés. Mais heureusement, l'avion n'a pas pris feu". Les experts commencent à désosser l'appareil. L'enquête devra déterminer les circonstances de l'accident. TF1 | Reportage F. de Juvigny, S. Chevallereau, J. Clouzeau