Crash d'hélicoptère en Savoie : "Ils ont perdu leur vie en s'entraînant à sauver les nôtres"

Ce mercredi matin, sur l'aérodrome de Tournon (Savoie), les hélicoptères continuent de décoller, mais les cœurs sont lourds. L'appareil accidenté appartenait au Service Aérien Français (SAF). En tout, cinq sauveteurs sont morts : un instructeur, deux treuillistes et deux CRS. Le pilote, lui, a survécu au crash malgré ses nombreuses fractures. Transféré à l'hôpital de Grenoble, ce dernier est maintenant hors de danger. Dans le village, les habitants sont sous le choc. Hier soir, l'hélicoptère a décollé de l'aérodrome de Tournon pour un exercice d'hélitreuillage sur les pentes du massif du Grand Arc. Mais sur place, il y avait du brouillard et de la pluie, et la visibilité était très mauvaise. Des conditions qui pourraient être à l'origine du drame. Arrivés sur le terrain, les secours ont dû évacuer d'urgence le pilote, à pied.