Crayon : une mine d'idées

Elle nous accompagne depuis toujours, cette couleur qui est grisée et qui s'efface à l'envie, celle du crayon à papier. Derrière des murs, se fabrique l'un des plus célèbres crayons, deux millions par jour. Tout commence dans ce qui semble être un atelier de chimiste. Arnaud mélange des résines. La recette est secrète. La poudre est mélangée avec d'autres matières. Des millions de billes sont créées, elles constituent la base du crayon et de la mine. On est bien loin du bois. Les billes sont ensuite digérées par une machine. En quelques secondes, c'est un crayon infini qui en sort. Après la découpe et la taille de la mine, nous sommes tout de suite plus familiers. Dans un musée, sont conservés les premiers modèles. En 1794, la mine était composée de graphites, d'argiles et d'huiles. Ce mélange formait une pâte. La formule a été inventée par un Normand qui a grandi dans la ville de l'Orne. Son buste occupe une place centrale. Nicolas Jacques Comté a inventé la version moderne du crayon à papier qui porte encore son nom. TF1 | Reportage V. Lahmaut, M. Stiti, T. Joire