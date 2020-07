"Créa'tif", "Speed Hair Man", "Diminu'tif"… les coiffeurs, rois des jeux de mots ?

En plus de savoir faire des coupes, les coiffeurs ont souvent l'imagination au bout des ciseaux. Et pour leurs enseignes, ils taillent dans les mots, leur font une couleur et les mettent en pli. Amusant, ringard ou audacieux, leur nom attire ou repousse les clients, selon le goût. "Créa'tif" est notamment le plus répandu puisqu'il y en a 130 dans le pays. On vous emmène faire le tour de ces salons parfois hors du commun.