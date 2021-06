Créations d’entreprises : ils ont changé de vie

Depuis six mois, Elodie Danielou fait le tour des marchés corréziens pour vendre ses pâtisseries. Un pari surprenant pour cette ingénieure en chimie nucléaire. Elle a tout quitté pour lancer une pâtisserie ambulante. Après avoir été chercheuse pendant deux ans aux États-Unis, elle a décidé avec son mari de retourner en Corrèze, là où ils ont grandi. Pour créer cette entreprise de toutes pièces, elle a renoncé à une sécurité financière. Elle a gagné en liberté, mais ne peut toujours pas se payer. Aujourd'hui, elle ne regrette rien. Charles de Monléon, lui, a utilisé toutes ses économies pour monter une entreprise de pull 100% Français. Après avoir signé une rupture conventionnelle à 52 ans, cet ancien cadre dans l'automobile a profité du premier confinement pour quitter Paris. Il s'est rapproché de la nature dans le Berry, où l'industrie textile était présente dans les années 2000. Depuis près d'un an, Claire Briat, sa couturière, l'accompagne dans ce projet et veut y croire.