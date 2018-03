Des crécelles pour célébrer le vendredi saint

Pour des millions de catholiques, le Vendredi saint est un jour très important. Depuis le jeudi 29 mars 2018 au soir, les cloches des églises ne sonnent plus et dans certaines communes, elles sont remplacées par des crécelles. A Pont-Pierre, les enfants se sont levés aux aurores pour une bruyante procession avec leurs instruments. A Moulinet, à marteau ou avec des caisses de raisonnance, ces crécelles ont la plupart du temps appartenu à leurs aïeux. Que la tradition perdure ! Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/03/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.