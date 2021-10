Crèche, quand les enfants passent la journée dehors

Qu'il vente ou qu'il pleuviote, la séance de chansons des onze petits-pensionnaires de cette crèche en extérieur se déroule en extérieur. Seules les températures extrêmes influent sur le programme. Avant de sortir, les plus jeunes enfilent les combinaisons de champion. Imperméable et coupe-vent, avec cela, les enfants peuvent s'amuser comme bon leur semble. Les trois-quarts de leur journée, ils les passent sur cette aire de jeux rêvée où rien ne leur est interdit. Un terrain de 250 m² encerclé par les montagnes savoyardes où ils peuvent grimper, jouer avec la terre, faire résonner les casseroles. Et pour leur apprendre à respecter la nature, ils cohabitent avec les poules et ramassent les légumes de leur petit potager. Selon la fondatrice de la crèche, "ils sont dans des explorations de tout genre et la confiance en eux permet après d'avoir de l'estime de soi". Ce bien-être est d'ailleurs évident pour leurs parents : "ici, ils peuvent faire leur petite vie", "ça les fait énormément grandir". Et le concept ne cesse de séduire. Deux autres établissements de ce type s'apprêtent à ouvrir en Haute-Savoie.