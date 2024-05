Crédit à la consommation : quelles règles pour les seniors ? Le 13H à vos côtés

La mère de Sylviane avait 86 ans au moment où elle a souscrit à un crédit auprès d'un organisme. Sylviane reproche à cet organisme de n'avoir fait aucune enquête de solvabilité concernant sa mère, que son âge n'ait pas été pris en compte et que cet organisme ne se soit pas préoccupé d'une éventuelle vulnérabilité. L'abus de faiblesse est réprimé tant par le code pénal que le code de la consommation. Il est extrêmement difficile à prouver, car une personne de 86 ans peut tout à fait souscrire de son propre chef à un crédit pour son compte. Pour les tribunaux, l'âge n'est pas un critère suffisant, il faut qu'il y ait d'autres facteurs qui se conjuguent pour que l'état de faiblesse soit caractérisé. De plus, il faut que cette vulnérabilité soit apparente, que le professionnel n'ait pu l'ignorer. En l'occurrence, Sylviane a affirmé qu'un médecin a établi un certificat de vulnérabilité avant le déblocage des fonds, ce qui est quand même un élément important. En matière de consommation, l'abus de faiblesse peut entraîner la nullité du contrat. Pénalement, il y a aussi une sanction, trois ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. T. Coiffier