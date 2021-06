Crédit d'impôt instantané pour les particuliers-employeurs : comment ça va fonctionner ?

Une mère de famille fait appel chaque semaine à Anita pour faire le ménage dans son appartement. En temps normal, elle la paye 800 euros et récupère 50% de la somme sous forme de crédit d'impôt un an plus tard. Mais dès le mois prochain, plus d'avance, elle ne payera que la moitié sur le site du Cesu. L'Etat réglera directement le reste. Ce crédit d'impôt instantané concerne pour l'heure les particuliers, résidant à Paris et dans le département du Nord, et qui rémunèrent directement leurs employés. En janvier prochain, ce système sera étendu à tout le pays. Pour l'instant, il ne concerne que les personnels de ménage, les jardiniers, les cours à domicile, mais pas les gardes d'enfants ni les soins aux personnes handicapées ou dépendantes. Il faudra attendre avril 2022 pour ceux qui rémunèrent leur salarié par l'intermédiaire d'une entreprise de services à la personne. Ce nouveau dispositif devrait encourager le recours à ce type de prestation. Autre intérêt d'après les autorités : limiter le travail au noir, qui représente entre 30 et 40% de l'activité.