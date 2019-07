Crédit d'impôt : un complément pour certains, un remboursement pour d'autres

L'administration fiscale a décidé de verser à près de 4,5 millions de foyers concernés le complément de leurs réductions d'impôts et crédits d'impôts. Depuis la mise en place du prélèvement à la source, ces derniers sont remboursés en janvier et le reste en juillet. En effet, une avance avait déjà été versée en janvier 2019. Si certains devront rembourser les trop-perçus, il reste encore 2,5 milliards d'euros à se partager pour les autres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.