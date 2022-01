Crédit d’impôt : une avance de 605 euros en moyenne versée à 8,7 millions de foyers

Vous avez dû recevoir ce lundi un versement sur votre compte bancaire si vous avez un employé à domicile, réalisé un investissement locatif ou fait des dons à des associations. Presque neuf millions de foyers sont concernés. Chacun a reçu en moyenne 605 euros, ce qui correspond à 60% du montant total des réductions d’impôt déclarées l’an dernier. Le reste sera versé l’été prochain. Si vous n’avez rien reçu, pas de panique ! Vous faites donc partie des 235 000 foyers fiscaux dont l’administration n’a pas les coordonnées bancaires, à savoir le RIB. Dans ce cas, vous recevrez un chèque directement dans votre boîte aux lettres à la fin du mois. Une autre bonne nouvelle : désormais, plus besoin d’attendre un an pour recevoir votre crédit d’impôt. L’Urssaf s’occupe de tout. D’ailleurs, si vous le souhaitez, l’administration propose une avance immédiate. Néanmoins, celle-ci ne concerne pas encore les gardes d’enfants. Ce sera pour plus tard, le temps de peaufiner un peu le système. A. de Précigout