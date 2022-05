Crédit instantané : tentant mais risqué

Emprunter jusqu’à 2 000 euros en quelques clics, c’est que vous propose de plus en plus de sites Internet et d'applications. Des crédits instantanés qu’il est possible de débloquer en quelques heures, moyennant certains frais. Ces prêts sont à rembourser en moyenne sur trois mois maximum. C’est une première. Une grande banque vient tout juste proposer son propre crédit instantané. Le taux est à 0%. Par ailleurs, le frais d’ouverture est entre deux et vingt euros. Une offre à destination de certains clients qui sont éligibles selon leurs revenus et leurs crédits déjà en cours. Des conditions qui peuvent beaucoup varier selon les banques. Nombreux sont méfiants. En effet, ces mini-crédits ne sont pas encadrés. Selon des associations de consommateurs, certaines banques en ligne peuvent proposer des taux d'intérêt faramineux, jusqu’à 2000% sur des petits montants empruntés. Autre point de vigilance : si le client ne rembourse pas dans les temps, il va être pénalisé. Cependant, ces pénalités peuvent être de plusieurs dizaines d’euros par semaine. TF1 | Reportage T. Leproux, C. Chevreton, H. Massiot