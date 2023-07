Crème solaire : une dose de bons conseils

Sur les terrasses ou dans les parcs, il y a beaucoup de monde sous le soleil. La peau est très exposée alors vous êtes nombreux à ressortir la crème solaire. Comment choisir une bonne crème ? En pharmacie, par exemple, pour une crème indice 50 : 29 euros. Pour 50ml, c'est très cher. A côté, la même quantité, mais pour 15,50 euros, et puis, 200ml pour 20 euros. Mais on conseille de choisir en fonction de la peau. Crème, spray ou huile, peu importe, le principal étant la fréquence de protection. C'est ce sur quoi insiste le professeur Laurent Mortier, dermatologue au CHR de Lille (Nord). Il nous explique : "Tout le monde se focalise sur l'indice. Mais ce qui est important, c'est la quantité de crème. Un grand tube, doit être utilisé complètement pour une personne au bout d'une semaine de vacances. Ce qui est rarement le cas". Dernier petit conseil, protégez-vous avec des vêtements ou choisissez une crème avec une protection UVA. C'est écrit en tout petit sur l'emballage, mais c'est ce qui protège le plus, notamment contre les cancer de la peau. TF1 | Reportage S. Hembert, M. Debut, E. Hassani