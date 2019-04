Cremeaux, un petit coin de paradis

Cremeaux est une ville paisible de 950 habitants, située à 80 kilomètres de aint-Étienne, dans la Loire. Les citadins en quête d'une vie meilleure s'y plaisent et les activités y fonctionnent bien. La ville ne souffre pour l'heure d'aucune désertification. Des services aux commerces, en passant par les entreprises qui florissent, les habitants de Cremeaux sont fiers du dynamisme de leur petit village. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.