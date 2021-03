Crèmes solaires et anti-âge : un ingrédient à risque épinglé

Dès les premiers rayons de soleil, c'est un geste mais qui peut avoir de lourdes conséquences. Une étude vient de démontrer que certaines crèmes solaires ou de jour peuvent s'altérer au bout d'un an et devenir cancérigènes. Les chercheurs pointent du doigt une substance utilisée dans dix crèmes analysées. Il s'agit de l'octocrylène, un filtre protégeant du soleil qui se transforme en perturbateur endocrinien une fois la date de péremption dépassée. Renouveler sa crème et encore moins regarder ses composants n'est toutefois pas un réflexe des consommateurs. Toute l'année, mais surtout à l'approche du printemps, les pharmaciens martèlent les conseils d'utilisation de base de ces crèmes solaires et de jour. Il est ainsi conseillé de les acheter chaque année, chaque été surtout. En effet, du fait de la chaleur et du soleil, leurs conditions de conservation sont assez particulières. Leur vieillissement est alors prématuré. De leur côté, les consommateurs exigent que les produits contenant de l'octocrylène soient interdits.